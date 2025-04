Galloppa: “I prossimi mesi saranno bellissimi. Ecco cosa ci ha detto Commisso”

La porta inviolata

"Siamo stati bravi. Il nostro avversario era giovane ed è andato subito in difficoltà, quindi non ci ha creato molti problemi, soprattutto per merito nostro. Se guardo le ultime tre partite, abbiamo preso soltanto 5 tiri in porta, concedere di meno non era facile. Ogni tiro ci è costato quasi sempre il gol. Siamo contenti della porta inviolata, adesso andremo a Lecce per fare risultato"