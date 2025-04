FOTO VN – Commisso sugli spalti a seguire la Primavera

Un solo punto nelle ultime sei giornate, la Primavera di mister Galoppa è scivolata nel giro di pochissimo tempo dal primo al quinto posto in campionato. In occasione di questo periodo, sicuramente non semplice, il patron viola, Rocco Commisso,...

Un solo punto nelle ultime sei giornate, la Primavera di mister Galoppa è scivolata nel giro di pochissimo tempo dal primo al quinto posto in campionato. In occasione di questo periodo, sicuramente non semplice, il patron viola, Rocco Commisso, non ha voluto far mancare la sua vicinanza. Durante la sfida,ORA IN LIVE, tra Fiorentina e Udinese il presidente viola si è seduto sugli spalti, insieme a Ferrari, alla moglie, Cathrine, e a Angeloni e Niccolini. Tutti a sostegno dei giovani giocatori viola. Ecco l'immagine: