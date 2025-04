E' stata da poco diramata la lista dei convocati della Fiorentina in vista della sfida di domani, ore 15:00, contro il Parma di Chivu. Come confermato in giornata dal Pentasport (QUI LA NOTIZIA), Gosens resta ancora ai box sperando in un rientro per la sfida contro il Cagliari. Nessun'altra sorpesa. Convocato anche Caprini (anche se Palladino l'ha definito a tutti gli effetti membro della prima squadra). Di seguito la lista: