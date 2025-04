Radio Bruno: Gosens ancora ai box, ci prova col Cagliari. Col Parma idea Ndour

Robin Gosens continua il programma di recupero dall’infortunio, ci proverà per la trasferta di Cagliari. Domani gioca Ndour?

Robin Gosens si è infortunato nella rifinitura prima di Fiorentina-Atalanta, era il 29 marzo. La società gigliata aveva diramato il 7 aprile un report medico sulla natura del suo problema fisico. Radio Bruno fa il punto sul percorso di recupero del tedesco. Gosens continua il programma di recupero dall’infortunio, vediamo se riuscirà ad esserci per la trasferta di Cagliari, in programma il 21 aprile, lunedì di pasquetta. Altrimenti si punta alla sfida con l’Empoli, il 27 aprile. Intanto per Palladino prende corpo l'idea di Ndour dal primo minuto, domani contro il Parma. Anche se è difficile rinunciare al terzetto di centrocampo tutto italiano che così bene ha fatto nelle ultime uscite: Fagioli, Cataldi e Mandragora.