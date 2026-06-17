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FOTO VN – Anche Ferrari e Fazzini al concerto di Cremonini

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Oltre sessantamila persone alla Visarno Arena
Redazione VN

Alla Visarno Arena di Firenze stasera c'è Live26, ultima tappa del tour di Cesare Cremonini.

Tra le sessantamila persone del pubblico anche due volti noti di casa Fiorentina, il direttore generale Alessandro Ferrari e il centrocampista Jacopo Fazzini.

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