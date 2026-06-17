Alla Visarno Arena di Firenze stasera c'è Live26, ultima tappa del tour di Cesare Cremonini.
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FOTO VN – Anche Ferrari e Fazzini al concerto di Cremonini
Oltre sessantamila persone alla Visarno Arena
Tra le sessantamila persone del pubblico anche due volti noti di casa Fiorentina, il direttore generale Alessandro Ferrari e il centrocampista Jacopo Fazzini.
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