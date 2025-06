FOTO – Edin Dzeko è arrivato al Viola Park. Adesso le firme sul contratto

Edin Dzeko , dopo aver completato le visite mediche di rito stamani a Roma, è arrivato al Viola Park. Adesso arriverà il momento delle foto ufficiali all'interno del centro sportivo viola e della firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime due stagioni ( TUTTI I DETTAGLI )

Nella foto realizzata dai nostri inviati al Viola Park è possibile vedere Edin Dzeko che si avvicina al cancello, molto sorridente ed elegante, per salutare i giornalisti. L'attaccante bosniaco, arriva alla Fiorentina dopo due stagioni trascorse in Turchia con la maglia del Fenerbahce.

Un colpo, utile e voluto fortemente da Stefano Pioli, che in qualche modo può ricordare anche mediaticamente l'arrivo di Ribéry nel 2019. Diversamente dal francese, nelle ultime due stagioni in Turchia, l'attaccante bosniaco non ha mai sofferto di infortuni e ha giocato più di 70 partite, segnando oltre 30 gol.