Fiorentina-Roma, come la fiaba di Pinocchio senza lieto fine

Il commento in rima

Al Franchi una fiaba senzo lieto fine I pali condannano i viola a un sonno tra le spine Kean il principe azzurro che desidera svegliarla Gudmundsson e Gosens il gatto e la volpe pronti a ostacolarla Fazzini il grillo parlante che non viene...
Lorenzo Mazzanti

Al Franchi una fiaba senzo lieto fine

I pali condannano i viola a un sonno tra le spine

Kean il principe azzurro che desidera svegliarla

Gudmundsson e Gosens il gatto e la volpe pronti a ostacolarla

Fazzini il grillo parlante che non viene ascoltato

Piccoli l' Aladino dalla lampada ingannato

Come Hansel e Gretel Dodo e Nicolussi

La loro voglia di incidere alta come i watussi

Mari la balena che imprigiona Dovbyk come  Pinocchio

Ranieri e Mandragora dei principi rimasti ranocchio

Per ora nessuno vive ne felice ne contento

Il canto della Sirena è uno sconsolato lamento

La gioia un tesoro non ancora scoperto

In un libro che però solo da poco è stato aperto

