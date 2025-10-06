Al Franchi una fiaba senzo lieto fine
Il commento in rima
Fiorentina-Roma, come la fiaba di Pinocchio senza lieto fine
I pali condannano i viola a un sonno tra le spine
Kean il principe azzurro che desidera svegliarla
Gudmundsson e Gosens il gatto e la volpe pronti a ostacolarla
Fazzini il grillo parlante che non viene ascoltato
Piccoli l' Aladino dalla lampada ingannato
Come Hansel e Gretel Dodo e Nicolussi
La loro voglia di incidere alta come i watussi
Mari la balena che imprigiona Dovbyk come Pinocchio
Ranieri e Mandragora dei principi rimasti ranocchio
Per ora nessuno vive ne felice ne contento
Il canto della Sirena è uno sconsolato lamento
La gioia un tesoro non ancora scoperto
In un libro che però solo da poco è stato aperto
