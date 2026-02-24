Viola News
Fiorentina-Pisa in rima: i viola si svegliano dall'incubo

La partita in rima

Fiorentina-Pisa in rima: i viola si svegliano dall’incubo

Fiorentina-Pisa in rima: i viola si svegliano dall’incubo - immagine 1
Il derby toscano commentato in rima
Lorenzo Mazzanti

Viola dall'incubo finalmente si è svegliata

Vanoli il papà che l'ha consolata

Kean il cornetto che ha reso più dolce il suo risveglio

Dodò l'amica artefice di una mattinata conclusasi al meglio

Ranieri la prof già apparsa nella notte

Le sue sembianze mostruose ora all'osso son ridotte

Anche Pongracic nella notte gli aveva fatto paura

Ma con il sole portato da Parisi ora Viola di sé si sente molto più sicura

Fagioli la sveglia a cui deve la fine della sofferenza

Harrison quella pesante cena di cui ne avrebbe potuto anche fare senza

Solomon la persiana da cui la luce è filtrata

De Gea il cuscino che per primo al risveglio l'ha accompagnata

Ndour quella speranza che il peggio sia passato

Brescianini quella lieta serenità dopo il sonno tormentato

L'affetto dei suoi cari da sempre indispensabile per sconfiggere ogni problema

Viola per il suo futuro può sperare ora in un sonno senza più alcun patema ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina

