Viola dall'incubo finalmente si è svegliata
La partita in rima
Fiorentina-Pisa in rima: i viola si svegliano dall’incubo
Vanoli il papà che l'ha consolata
Kean il cornetto che ha reso più dolce il suo risveglio
Dodò l'amica artefice di una mattinata conclusasi al meglio
Ranieri la prof già apparsa nella notte
Le sue sembianze mostruose ora all'osso son ridotte
Anche Pongracic nella notte gli aveva fatto paura
Ma con il sole portato da Parisi ora Viola di sé si sente molto più sicura
Fagioli la sveglia a cui deve la fine della sofferenza
Harrison quella pesante cena di cui ne avrebbe potuto anche fare senza
Solomon la persiana da cui la luce è filtrata
De Gea il cuscino che per primo al risveglio l'ha accompagnata
Ndour quella speranza che il peggio sia passato
Brescianini quella lieta serenità dopo il sonno tormentato
L'affetto dei suoi cari da sempre indispensabile per sconfiggere ogni problema
L'affetto dei suoi cari da sempre indispensabile per sconfiggere ogni problema

Viola per il suo futuro può sperare ora in un sonno senza più alcun patema
