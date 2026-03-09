A Firenze una festa senza mimose
Fiorentina-Parma: al Franchi una festa senza mimose
Piccoli le spine di appassite rose
Gudmundsson una Giovanna D'Arco senza gloria
Dodo il miele diventato cicoria
Ranieri l'unica suffragetta
Gli spunti di Harrison ghigliottinati come Maria Antonietta
De Gea una Biancaneve mai svegliata dal sonno
Fagioli insicuro è un Heidi senza nonno
Ndour una Frida Kahlo non compresa
Gosens in tenacia una Madre Teresa
Mandragora autorevole come la maestra su Pierino
Pongracic l'Ulisse che ha la meglio sulla maga Circe Pellegrino
Vanoli una mamma al ricerca del proprio figlio
La classifica gli mette fretta come ad Alice il Bianconiglio
La curva sempre affianco come Sandra a Raimondo
Costretta a lamentarsi quando la pazienza tocca il fondo
Di supportare l'amato non sarà però mai stanca
Porto sicuro anche quando lui arranca.
