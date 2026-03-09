Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Fiorentina-Parma: al Franchi una festa senza mimose

esclusive

Fiorentina-Parma: al Franchi una festa senza mimose

Fiorentina-Parma: al Franchi una festa senza mimose - immagine 1
Fiorentina-Parma commentata in rima
Lorenzo Mazzanti

A Firenze una festa senza mimose

Piccoli le spine di appassite rose

Gudmundsson una Giovanna D'Arco senza gloria

Dodo il miele diventato cicoria

Ranieri l'unica suffragetta

Gli spunti di Harrison ghigliottinati come Maria Antonietta

De Gea una Biancaneve mai svegliata dal sonno

Fagioli insicuro è un Heidi senza nonno

Ndour una Frida Kahlo non compresa

Gosens in tenacia una Madre Teresa

Mandragora autorevole come la maestra su Pierino

Pongracic l'Ulisse che ha la meglio sulla maga Circe Pellegrino

Vanoli una mamma al ricerca del proprio figlio

La classifica gli mette fretta come ad Alice il Bianconiglio

La curva sempre affianco come Sandra a Raimondo

Costretta a lamentarsi quando la pazienza tocca il fondo

Di supportare l'amato non sarà però mai stanca

Porto sicuro anche quando lui arranca.

Leggi anche
Il messaggio di Paratici caduto nel vuoto e un calendario che fa paura
Fiorentina-Parma, torna Zufferli: buona personalità e molta precisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA