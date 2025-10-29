DE GEA 7,5 - Almeno quattro super parate, a cui si aggiungono gli interventi di ordinaria amministrazione. Subisce tre reti, potevano essere molto di più
Dodò è irritante, De Gea fa quel che può. La Fiorentina è un disastro
esclusive
Dodò è irritante, De Gea fa quel che può. La Fiorentina è un disastro
Appena terminato il match di San Siro. I nostri voti ai protagonisti viola
DODO 4,5 - Dimarco sembra sembra che abbia una Panigale, lui una Vespa 50. Non azzecca nulla, e vederlo trotterellare con aria di sufficienza è irritante. Parecchio.
