Ammettere un problema è il primo passo per risolverlo. E' una delle massime più utilizzate nei manuali di psicologia e nei corsi di team building. Si applica benissimo al momento della Fiorentina. Dire "abbiamo perso per qualche episodio" o affermare che "non è cambiato nulla" (rispetto al filotto di 8 vittorie), secondo me non aiuta. Poi è chiaro, noi ci limitiamo alla superficie, alle dichiarazioni pubbliche che nel calcio spesso non corrispondono ai pensieri e alle parole usate dentro lo spogliatoio. L'auspicio, quindi, è che Palladino e i giocatori prendano atto che qualcosa si è inceppato , che sono emersi problemi evidenti e che serve, per non dire urge, trovare una soluzione .

Fiorentina, che succede?

1 punto nelle ultime 4 giornate, 8 gol subiti (appena 4 nelle precedenti 11) e solo 3 gol fatti. I numeri dicono già molto e guardarli non è "voler essere negativi" (cit Palladino ieri sera), semmai voler identificare i problemi e le soluzioni. E poi c'è altro: alcuni titolari sono in calo (Dodò, Gosens, Ranieri, Colpani), le seconde linee non si sentono coinvolte e fanno la fila per essere cedute, Gudmundsson è un piccolo mistero e Pongracic altrettanto. In campo non si vede più quel furore, quella ferocia su ogni pallone, quella voglia di aiutarsi l'un l'altro, e l'assenza di Bove non può bastare come spiegazione. Tornano in mente le parole di Pradè pronunciate nel post Fiorentina-Udinese, quando fece riferimento alla necessità di fare "un bagno di umiltà". Vale per i giocatori, in primis, ma anche per Palladino che sembra essere passato nel giro di pochi settimane dal Re Mida che azzecca tutte le mosse ad un allenatore in confusione. It's football (e lui lo conosce molto meglio di noi).