Palladino: “Dura accettare questo risultato. La difesa a 3 è nelle corde”

"Io non parlo di arbitri e nemmeno questa volta lo faccio, gli errori fanno parte del gioco. Secondo me abbiamo approciato bene la gara, voglio fare i complimenti al Napoli, sono stati cinici ed hanno sfruttato ogni errore nostro. La partita è stata preparata bene, poi dopo un momento difficile siamo stati bravi a non concedere palle gol. Mi dispiace aver concesso il rigore ed il terzo gol, ci ha tagliato le gambe. Queste partite ci fanno crescere, dobbiamo resettare e pensare alla prossima gara"