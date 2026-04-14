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VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Fiorentina-Lazio e la ‘Resistenza viola’

La partita in rima

Fiorentina-Lazio e la ‘Resistenza viola’

Fiorentina-Lazio e la ‘Resistenza viola’ - immagine 1
Fiorentina-Lazio commentata in rima come se i viola vincendo fossero usciti dalla storica Resistenza
Lorenzo Mazzanti

La Resistenza viola ha vinto ancora

Il regime di paura ora più non la divora

De Gea il leader dei partigiani

Gosens a lui fedele come ai padroni  i cani

Piccoli l'indeciso che ha paura di schierarsi in

Ndour per la causa disposto anche  a sacrificarsi

Harrison nella Resistenza ha il ruolo delle donne

Insieme a Ranieri del secondo Risorgimento  è tra le principali colonne

Dodò il giovane che canta Bella Ciao  nelle campagne

Rugani il partigiano rifugiatosi nelle montagne

Nessun più di Mandragora rischia di esser catturato

Nessun più di Fazzini sembra essere stremato

Vanoli il generale dietro la collina innocuo come una bambina

Giovedì il treno che può portare al sole

Per arrivarci serve una corsa da lasciar senza parole

Provarci sarà bello anche se andrà male

La spinta del Franchi l'alleato principale.

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