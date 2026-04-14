La Resistenza viola ha vinto ancora
La partita in rima
Fiorentina-Lazio e la ‘Resistenza viola’
Il regime di paura ora più non la divora
De Gea il leader dei partigiani
Gosens a lui fedele come ai padroni i cani
Piccoli l'indeciso che ha paura di schierarsi in
Ndour per la causa disposto anche a sacrificarsi
Harrison nella Resistenza ha il ruolo delle donne
Insieme a Ranieri del secondo Risorgimento è tra le principali colonne
Dodò il giovane che canta Bella Ciao nelle campagne
Rugani il partigiano rifugiatosi nelle montagne
Nessun più di Mandragora rischia di esser catturato
Nessun più di Fazzini sembra essere stremato
Vanoli il generale dietro la collina innocuo come una bambina
Giovedì il treno che può portare al sole
Per arrivarci serve una corsa da lasciar senza parole
Provarci sarà bello anche se andrà male
La spinta del Franchi l'alleato principale.
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