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Il fischietto

Fiorentina-Lazio, il profilo dell’arbitro Fabbri, “amante” del cartellino

Michael fabbri
Il profilo di Michael Fabbri, arbitro della sfida fra Fiorentina e Lazio. Per lui una stagiona fino ad ora positiva.
Simone Pagnini

Michael Fabbri di Faenza, 42 anni, è alla sua prima partita in stagione con la Fiorentina, ma sarà comunque per lui la 13a in A per questa stagione. È un ex internazionale di esperienza che tra l'altro sta conducendo una buona annata. Ben strutturato fisicamente, è dotato di discreta empatia ed è soprattutto propenso al dialogo, cosa che i giocatori accettano e riconoscono come positiva. Nella gestione della gara è sempre molto vicino all’azione ed è abbastanza preciso nelle decisioni.

Sanzioni

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Fabbri ha il cartellino abbastanza facile, vista la media di 5,5, considerato che spesso si rifugia proprio nella sanzione disciplinare se la gara dovesse salire d’intensità. È però un arbitro molto permaloso e non esita ad estrarre cartellini anche per protesta, perdite di tempo e simulazioni. Mancava Fabbri per chiudere la carrellata di arbitri esperti che hanno diretto i viola in questa stagione.

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