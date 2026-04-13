Michael Fabbri di Faenza, 42 anni, è alla sua prima partita in stagione con la Fiorentina, ma sarà comunque per lui la 13a in A per questa stagione. È un ex internazionale di esperienza che tra l'altro sta conducendo una buona annata. Ben strutturato fisicamente, è dotato di discreta empatia ed è soprattutto propenso al dialogo, cosa che i giocatori accettano e riconoscono come positiva. Nella gestione della gara è sempre molto vicino all’azione ed è abbastanza preciso nelle decisioni.
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Il fischietto
Fiorentina-Lazio, il profilo dell’arbitro Fabbri, “amante” del cartellino
Il profilo di Michael Fabbri, arbitro della sfida fra Fiorentina e Lazio. Per lui una stagiona fino ad ora positiva.
Sanzioni—
Fabbri ha il cartellino abbastanza facile, vista la media di 5,5, considerato che spesso si rifugia proprio nella sanzione disciplinare se la gara dovesse salire d’intensità. È però un arbitro molto permaloso e non esita ad estrarre cartellini anche per protesta, perdite di tempo e simulazioni. Mancava Fabbri per chiudere la carrellata di arbitri esperti che hanno diretto i viola in questa stagione.
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