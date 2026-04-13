Michael Fabbri di Faenza, 42 anni, è alla sua prima partita in stagione con la Fiorentina, ma sarà comunque per lui la 13a in A per questa stagione. È un ex internazionale di esperienza che tra l'altro sta conducendo una buona annata. Ben strutturato fisicamente, è dotato di discreta empatia ed è soprattutto propenso al dialogo, cosa che i giocatori accettano e riconoscono come positiva. Nella gestione della gara è sempre molto vicino all’azione ed è abbastanza preciso nelle decisioni.