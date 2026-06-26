Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta a modo suo la chiusura del primo acquisto estivo della Fiorentina, Viery dal Gremio...
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Fiorentina, Viery un… muro per la difesa. RIDIAMOCI SU
Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani. Stavolta il protagonista è il primo acquisto estivo della Fiorentina: Viery
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