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Fiorentina, Viery un… muro per la difesa. RIDIAMOCI SU

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Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani. Stavolta il protagonista è il primo acquisto estivo della Fiorentina: Viery
Redazione VN

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta a modo suo la chiusura del primo acquisto estivo della Fiorentina, Viery dal Gremio...

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