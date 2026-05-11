All'ombra di tanta amarezza
La parafrasi
Fiorentina-Genoa alla maniera di De Andrè
S'era assopito il punto salvezza
Di David De Gea ne aveva il viso
Braschi l'unica specie di sorriso
Solomon della noia l'assassino
Con Parisi il futuro si può guardar con gli occhi di un bambino
Quelli di Ranieri e Pongracic non han paura
Quelli di Dodò lo specchio di una spericolata avventura
Mandragora il vecchio che chiese il pane
Ndour ci mette tanto tempo e poca fame
Fagioli contro il Genoa un annacquato vino
L'avanzar degli anni di Gosens l'assassino
Non più la spinta che aveva un giorno
Ma sempre abile ad allontanar ciò che gli passa intorno
Vanoli per la salvezza utile come il pane
Dal suo arrivo le paure son diventate vane
Severo e puntiglioso come dei gendarmi
Salito in sella di una viola priva di armi
Arrivato quando la salvezza a lui non era nemmen vicino
Contestato a fine gare come fosse un assassino-
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