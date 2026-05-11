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La parafrasi

Fiorentina-Genoa alla maniera di De Andrè

Fiorentina-Genoa alla maniera di De Andrè - immagine 1
Fiorentina-Genoa commentata parafrasando "Il pescatore" nota canzone di Fabrizio De André
Lorenzo Mazzanti

All'ombra di tanta amarezza

S'era assopito il punto salvezza

Di David De Gea ne aveva il viso

Braschi l'unica specie di sorriso

Solomon della noia l'assassino

Con Parisi il futuro si può guardar con gli occhi di un bambino

Quelli di Ranieri e Pongracic non han paura

Quelli di Dodò lo specchio di una spericolata avventura

Mandragora il vecchio che chiese il pane

Ndour ci mette tanto tempo e poca fame

Fagioli contro il Genoa un annacquato vino

L'avanzar degli anni di Gosens l'assassino

Non più la spinta che aveva un giorno

Ma sempre abile ad allontanar ciò che gli passa intorno

Vanoli per la salvezza utile come il pane

Dal suo arrivo le paure son diventate vane

Severo e puntiglioso come dei gendarmi

Salito in sella di una viola priva di armi

Arrivato quando la salvezza a lui non era nemmen vicino

Contestato a fine gare come fosse un assassino-

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