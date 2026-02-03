Fiorentina, e gli svincolati? Da Sterling a Bonaventura, i nomi più interessanti

Tante le occasioni dal mercato degli svincolati, anche per la Fiorentina: ecco i giocatori più interessanti per completare la rosa

La sessione di calciomercato invernale in Italia è terminata nella giornata di ieri, lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00, ma chi ne avesse bisogno potrebbe ancora completare dei colpi in entrata usufruendo dagli svincolati. Un modo spesso utilizzato dalle squadre per andare a sistemare le ultime situazioni rimaste incomplete. Diverse le occasioni intriganti, anche per la Fiorentina, che mai o quasi mai, va detto, fa ricorso a questo mercato. Andiamo comunque ad analizzare qualche nome, tenendo conto del fatto che gente come Raheem Sterling, James Rodriguez e Sergio Ramos è inavvicinabile per salario e orizzonti di fine carriera:

Kurt Zouma — Difensore centrale francese, classe 1994, alto 1,90 m, che nell'ultima esperienza in campo ha vestito la maglia del Cluj fino al 10 gennaio di quest'anno. Nella sua carriera tanta esperienza nel panorama europeo, anche se ha dato il meglio di sé in Premier League durante le avventure con Everton, Chelsea e West Ham. Il suo picco lo ha avuto tra il 2019 e il 2021, arrivando a costare oltre i 30 milioni di euro.

Paco Alcacer — Attaccante spagnolo classe 1993, di ruolo punta centrale ma in grado di svariare per tutto il reparto offensivo. Nella sua carriera spiccano le esperienze in Spagna con le maglie di Valencia e Villarreal, ma anche quella in Germania con il Borussia Dortmund. Tra il 2019 e il 2020 il suo picco di maggior rilievo, quando ha superato addirittura un valore di mercato oltre i 40 milioni di euro.

Jesse Lingard — Centrocampista offensivo, classe 1992, inglese, con la sua ultima esperienza al Seoul (svincolato dal 1° gennaio). Nella sua carriera grandissime esperienze in Premier League, essendo cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, il quale lo ha fatto anche esordire nel massimo campionato inglese. Fino al 2023 esperienze sempre in terra inglese, chiudendo con lo svincolo al Nottingham Forest. Il suo valore più alto sul mercato è stato nel 2018, con ben 40 milioni di euro.

Dele Alli — Il trequartista inglese di 29 anni, splendido a inizio carriera con il Tottenham, è ancora disponibile per chi volesse dargli una chance. Certo, se ha fallito anche il Como che da due anni fa la parte di Re Mida, non deve essere un elemento di facile recupero...

Alex Oxlade-Chamberlain — Altro ex Premier League, nel biennio 2023-2025 al Besiktas in Turchia, Oxlade-Chamberlain ha 32 anni e potrebbe ancora rendersi utile alle cause di più di una squadra in Europa. Visto che servono tanti esterni e che Sterling e Lingard magari hanno l'ingaggio inavvicinabile...

Juan Bernat — Gosens è fuori forma e Parisi serve più alto? C'è Bernat svincolato. Chiaro, se non ci punta nessuno un motivo ci deve essere, ma a 32 anni e con squadre come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco alle spalle è un profilo che può stuzzicare.

Giacomo Bonaventura — Qui si potrebbe davvero richiamare un giocatore che tanto ha dato alla Fiorentina in un momento di estrema difficoltà: Bonaventura è libero dopo l'esperienza in Arabia all'Al-Shabab e potrebbe essere arretrato come raggio d'azione quasi al ruolo di vice Fagioli, visto che logicamente, a 36 anni, non può avere il dribbling di un tempo. Se, però, Modric tiene il centrocampo del Milan a 40 anni...

Jason Denayer — Un altro rinforzo per la difesa potrebbe essere il belga di origini congolesi, 30 anni, esperienza con la Nazionale sul finire dell'era della Generazione d'oro, alle spalle di Vertonghen, Kompany e Alderweireld. Anche lui reduce da qualche annata in Arabia dopo le stagioni migliori disputate al Lione.

Daniel Amartey — 31 anni, difensore o mediano ghanese. La sua ten years challenge ci riporta al 2016, quando faceva parte del Leicester campione d'Inghilterra con Ranieri. Potrebbe ritrovare un altro svincolato di quella squadra, insieme al quale ha lasciato l'anno scorso da ultimo highlander di quell'organico leggendario, Jamie Vardy della Cremonese. Ma la carriera di Amartey è ben più modesta e forse anche tra gli svincolati c'è di meglio da prendere.

Adam Masina — Vicecampione d'Africa col Marocco, ha risolto il contratto col Torino di recente, ha esperienza in Serie A e può fare il centrale e il terzino. Probabilmente è il nome con il rapporto migliore tra utilità effettiva e notorietà, sarebbe da farci un pensierino ma ci sono parecchi club arabi pronti ad andare su di lui.

Darko Lazovic — Maestro delle salvezze con il Genoa e bandiera del Verona negli ultimi anni, Lazovic viene dallo svincolo dall'Al-Wahda negli Emirati Arabi Uniti e con la sua duttilità si adatterebbe ovunque. I dubbi sulla condizione fisica ci sono, come per tutti, ma almeno il campionato di Serie A è roba sua.

Tiemoue Bakayoko — Se serve un mastino da mettere accanto a Fagioli, ecco il francese ex Milan e Napoli classe 1994: svincolato dal PAOK di Salonicco, magari Alessandro Bianco può metterci una buona parola.