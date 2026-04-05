Fagioli la Pasqua, De Gea la pasquetta
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Fiorentina, con Fagioli e De Gea la Pasqua è perfetta
Per i cuori viola la festa è perfetta
Kean quelle previsioni che davano pioggia
Gudmundsson nel vederle tanta rabbia sfoggia
Gosens non si arrende e compra comunque le braciole
Fabbian l'amico demotivato che alla spesa contribuir non vuole
Pongracic per le feste ha problemi ai denti
Ndour vuol star solo e non fa Pasqua coi parenti
Ai primi raggi di sole Harrison si fa invece prender dall'euforia
Uno stanco Comuzzo in vacanza per le feste si rifiuta di andar via
Ranieri premiato per aver comprato l'uovo al figlio
Nella sorpresa ci son tre punti che per iniziar bene la Pasqua sono il giusto appiglio
Dopo tanti giorni di pioggia Vanoli ha portato il sole
La sua viola è rifiorita come fosse un girasole
L'amaro della sofferenza ha reso ancor più buono il suo uovo pasquale
Che come il fondente è più gustoso perché non fa male.
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