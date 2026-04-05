Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Fiorentina, con Fagioli e De Gea la Pasqua è perfetta

esclusive

Fiorentina, con Fagioli e De Gea la Pasqua è perfetta

Fiorentina, con Fagioli e De Gea la Pasqua è perfetta - immagine 1
Il commento in rima a Verona-Fiorentina
Lorenzo Mazzanti

Fagioli la Pasqua, De Gea la pasquetta

Per i cuori viola la festa è perfetta

Kean quelle previsioni che davano pioggia

Gudmundsson nel vederle tanta rabbia sfoggia

Gosens non si arrende e compra comunque le braciole

Fabbian l'amico demotivato che alla spesa contribuir non vuole

Pongracic per le feste ha problemi ai denti

Ndour vuol star solo e non fa Pasqua coi parenti

Ai primi raggi di sole Harrison si fa invece prender dall'euforia

Uno stanco Comuzzo in vacanza per le feste si rifiuta di andar via

Ranieri premiato per aver comprato l'uovo al figlio

Nella sorpresa ci son tre punti che per iniziar bene la Pasqua sono il giusto appiglio

Dopo tanti giorni di pioggia Vanoli ha portato il sole

La sua viola è rifiorita come fosse un girasole

L'amaro della sofferenza ha reso ancor più buono il suo uovo pasquale

Che come il fondente è più gustoso perché non fa male.

Leggi anche
Che fine ha fatto? Bakic, l’erede di Jovetic che si è trovato al centro della guerra
Mateta si prepara alla Fiorentina: dati e condizioni del bomber del Crystal Palace

© RIPRODUZIONE RISERVATA