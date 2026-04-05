Che fine ha fatto? Bakic, l’erede di Jovetic che si è trovato al centro della guerra

Di meteore nel mondo del calcio ce ne sono state tantissime. Giocatori che in poco tempo hanno fatto infiammare piazze intere, ma anche brevi apparizioni, dei cammeo. Violanews vi racconta la vita di alcuni calciatori passati da Firenze, senza lasciare il segno, in Meteore Viola. Questa volta vi raccontiamo la storia di Marko Bakic, centrocampista che all'approdo in viola ha ricevuto da niente meno che Jovetic il testimone avvolto nella maglia numero 8. La sua è una storia da vagabondo, quest'anno purtroppo colpita da qualcosa che non vorremmo mai raccontare: la guerra.