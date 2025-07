Fiorentina, calciomercato con un occhio anche al Fair Play Finanziario

Con l’aggiornamento del 2023/24, la UEFA ha introdotto una nuova regola sui costi della squadra, che limita le spese per stipendi di giocatori e allenatori, ammortamenti dei cartellini e commissioni agli agenti. L’obiettivo è che queste spese non superino il 70% dei ricavi del club , con una transizione graduale applicata nelle precedenti stagio partendo dal 90% nel 2023/24 per passare all'80% nel 2024/25 e arrivare al 70% a partire dal 2025/26.

Il cuore del FFP è il pareggio di bilancio che obbliga i club a mantenere un equilibrio tra ricavi e spese in un periodo di monitoraggio triennale . I ricavi considerati includono i proventi da botteghino, diritti TV, sponsorizzazioni, plusvalenze e attività commerciali, mentre le spese coprono salari, trasferimenti, commissioni e costi operativi. I club possono registrare un deficit massimo di 5 milioni di euro in tre anni , ma, se il proprietario copre le perdite con contributi diretti, questo limite è stato ampliato nel tempo e dal 2023 è stato portato a 60 milioni, a condizione che il patrimonio netto del club sia positivo o migliori del 10% ogni anno.

Situazione Fiorentina

Al momento con tutti i calciatori in rosa la Fiorentina, al netto dei prossimi rinnovi previsti per Kean, Mandragora e Dodò e della cessione ufficializzata oggi di Valentini ha un monte ingaggi netto di circa 42 milioni il che equivale a circa 80 lordi (LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO). Se consideriamo poi i 3 milioni netti di Pioli la cifra lorda sale a 86 circa e mancano anche le spese per le transazioni. I ricavi della scorsa stagione che poi sono quelli previsti per questa si sono assestati sui 100 milioni. Nel biennio passato la società viola ha rispettato sempre i parametri per cui senza ricorrere a coperture extra di Commisso le spese possono arrivare senza problemi a 75 milioni.