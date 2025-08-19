Fantacampionato, scopri le squadre VN: ecco chi abbiamo scelto. Sai fare meglio?

Quest'anno Violanews ha creato la sua lega privata attraverso la quale giocare tutti assieme e provare a vincere premi straordinari, ai quali potete dare una sbirciata QUA . Ma, vi direte voi, contro chi si gioca?

La risposta arriva pronta: contro tanti tifosi viola, tutti rigorosamente lettori di VN, e poi anche contro cinque dei nostri, compreso il direttore Saverio Pestuggia. Anche a costo di scoprire le nostre carte in anticipo, ci mettiamo la faccia: chi di noi ha fatto la squadra più forte? Si possono effettuare modifiche fino all'inizio della giornata, ma in linea di massima la maggior parte delle nostre scelte sono definitive! QUI invece le quotazioni di tutti i giocatori viola...