Ex all. Ndour a VN: “Operazione top per la Fiorentina e per Cher. Non ha limiti”

L'Erasmus di Cher Ndour in Portogallo ha segnato il suo sviluppo come calciatore: abbiamo intervistato l'allenatore che ne ha seguito la crescita al Benfica

E' andata esattamente così. Quando, un mese e mezzo fa, avevamo allacciato i contatti con Luis Castro, allenatore del Dunkerque in Ligue 2 con un lungo e decorato passato da tecnico delle giovanili in Portogallo, ci interessava la sua esperienza al Vitoria SC di Guimaraes, avversario della Fiorentina in Conference League (qui l'intervista di allora). Non immaginavamo certo che, una quarantina abbondante di giorni dopo, ci saremmo risentiti per tracciare il profilo di Cher Ndour, che si appresta ad essere un nuovo centrocampista viola. Castro rimane ancora oggi l'allenatore agli ordini del quale Ndour ha giocato più partite in assoluto, nelle giovanili del Benfica col quale ha vinto la Youth League nel 2022: parliamo quindi del professionista che lo conosce meglio di tutti.