Luis Castro a VN: “Se vi piace Dodô, adorerete Alberto Baio. Il Vitoria avrà rispetto”

La linea telefonica che abbiamo attivato in un tranquillo pomeriggio di dicembre ci mette in contatto con Dunkerque, nella Francia del Nord. Nella città dove nel 1940 avvenne la famosa battaglia tra le forze alleate e l'esercito tedesco, oggi un allenatore portoghese guida la squadra locale, che vanta un ottimo quarto posto nella Ligue 2, la Serie B transalpina. Il tecnico in questione si chiama Luis Manuel Ferreira de Castro, ha 44 anni e ha lavorato nelle giovanili del Vitoria SC, prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, dal 2012 al 2019, per poi vivere una breve parentesi al Panetolikos in Grecia e quindi tornare in Patria, al Benfica, sempre nel settore giovanile. Questa è l'intervista che Violanews.com ha avuto modo di realizzare.