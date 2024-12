Da Guimaraes a VN: “Il sogno dei Conquistadores del Vitoria e… quel gol di Dodò”

Senza i propri tifosi al seguito, dovendo scontare la seconda e ultima giornata di squalifica Uefa per i fatti accaduti durante la partita contro il San Gallo in Svizzera, la Fiorentina vola in Portogallo per l’incontro di Conference League giovedì alle 21 a Guimaraes contro il Vitória. In vista della partita, Violanews ha intervistato Vasco André Rodrigues, avvocato di Guimaraes con una pagina Facebook sul Vitoria che conta più di 7000 follower.