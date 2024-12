“Egoismo” e anarchia: l’attacco viaggia, ma siamo sicuri vada tutto bene?

Uno dei quali ha come protagonista Albert Gudmundsson. Nota deludente fin qui? No, non esageriamo con le parole. Anche perché l’infortunio patito a Lecce ha minato il suo rendimento. Non c’è dubbio, però, che tifosi e società si aspettassero (e si aspettino) di più dall’islandese. Contro l’Udinese è subentrato a Beltran all’62'. Gli ci sono voluti ben diciannove minuti per toccare il primo pallone della gara. Sintomatico di come l’ex Genoa si estranei troppo dalle partite (e non solo contro i friulani). Uno con le sue qualità non deve nascondersi, bensì stare al centro del gioco. Contro l’Udinese ha regnato l’anarchia tattica perché, oltre a non incidere, non è mai riuscito a trovare la giusta posizione in campo e a duettare con Kean e gli altri colleghi del reparto avanzato (attenzione: non stiamo scrivendo che Gudmundsson è il solo ed unico responsabile del ko contro i bianconeri).