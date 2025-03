Gosens può riposare, Dodô no: ecco perché è una lacuna più grande del vice Kean

E quindi se manca il brasiliano che si fa? A meno di un improbabile trasmigrazione di uno fra Gosens e Parisi a destra... l'unica soluzione è tornare alla difesa a 4 . E anche in quel caso, chiunque tra Comuzzo e Moreno sostituisse Dodô non potrebbe farlo in tutto e per tutto, non essendo lo stesso tipo di terzino. Il 3-5-2 mette più o meno tutti d'accordo a livello tattico : Gudmundsson è più libero di girare attorno a Kean, Gosens ha più campo da attaccare, Fagioli può costruire e i difensori sanno cosa fare. Anche Dodô rende bene. Ma se manca lui, non c'è nessuno che abbia le credenziali anche solo per provare a fare il quinto a destra . Speriamo allora che il classe 1998 non salti più una partita e soprattutto che non si stanchi: anche lui può accusare la fatica.

E Kayode?

Ormai la "frittata" è fatta, ma almeno Kayode starà andando bene, si starà facendo valere, varrà quei circa 18 milioni pattuiti nell'accordo per il diritto di riscatto in favore del Brentford? Beh... no, non ancora. Anzi, il paradosso è che Kayode, andato via dalla Fiorentina per giocare di più, sta giocando praticamente quanto giocava in viola. Cioè poco e nulla. Per il momento ha messo assieme 30 minuti distribuiti in appena 4 presenze su 6 disponibili dal suo arrivo a Londra, entrando sempre nel finale di gara. In Serie A, nella prima parte di stagione, le sue presenze sono state 5, una intera contro l'Udinese per via dell'assenza di Dodô, su 19. Senza quei 90', il conto scende a 34' in 4 presenze. 30' in 4 in Inghilterra, 34' in 4 in Italia. È probabile e auspicabile che il dato aumenti nei prossimi due mesi, ce lo auguriamo. Altrimenti saremo a certificare un'operazione errata in tutte le sue sfaccettature.