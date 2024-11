De Gea, fuoriclasse low cost: guadagna meno dei “12esimi” delle big

Per David De Gea i soldi non sono tutto. Non oggi, almeno. Lui che era stato per alcuni anni il portiere più pagato al mondo (oltre 20 milioni a stagione), dopo una stagione senza squadra ha capito che la priorità era il campo. Per questo ha detto no ad offerte faraoniche in arrivo dall'Arabia. Voleva rimettersi in gioco in un campionato top e alla fine ha accettato la proposta della Fiorentina: 1,2 milioni di euro per una stagione, con l'opzione di rinnovo per un anno con cifra quasi raddoppiata. A conti fatti, un affare clamoroso per i viola, che adesso si godono un top player che pesa sul monte ingaggi quanto un giocatore di fascia media.