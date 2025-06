Da Nzola a Ikoné e Sottil: tutti i “senior” che sono rientrati alla Fiorentina

Questa mattina l'Al-Nassr ha comunicato ufficialmente che Stefano Pioli e il suo staff non faranno più parte del club arabo e dunque, nei prossimi giorni, inizierà definitivamente il suo nuovo percorso alla Fiorentina. Anche se in questi primi giorni, nonostante non fosse ancora ufficiale, il tecnico ha incominciato già a dare le prime direttive di mercato a Daniele Pradè, mettendo il suo zampino già nei primi acquisti confermati. Ma non sarà solo questo il compito dell'ex Milan, perché dovrà prendere diverse decisioni anche per quanto riguarda tutti i giocatori di rientro dai vari prestiti di questa stagione, visto che il termine per i riscatti è scaduto proprio in queste ore. Se per giocatori come Nico Gonzalez e Amrabat il prestito era con obbligo e altri viola che avevano la formula con diritto sono stati riscattati dalle rispettive squadre (Kayode dal Brentford e Biraghi dal Torino), molti altri faranno ritorno al Viola Park per essere valutati dal nuovo tecnico. Tra questi, presenti anche tanti giovani (da Fortini, destinato a rimanere, in giù), che Pioli studierà più da vicino per capire se sono pronti a compiere il salto in prima squadra o hanno ancora bisogno di formarsi. Andiamo ad analizzare le varie situazioni dei big di rientro in Via di Ripoli