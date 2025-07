Da Kospo a Braschi: i sei giovani viola scelti da Pioli per l’Inghilterra

Sono ben sei i giovani scelti da Stefano Pioli partiti insieme alla prima squadra per la tournée in Inghilterra (I CONVOCATI) che vede la Fiorentina impegnata in altre tre amichevoli, ben più difficili rispetto a quelle già giocate, con Leicester City, Nottingham Forest e Manchester United. Tutti ragazzi nati tra il 2006 e il 2007 che sperano di far brillare gli occhi del tecnico viola in questi giorni, dopo avergli già fatto un'ottima impressione in queste settimane da poco terminate al Viola Park. Si tratta di Pietro Leonardelli, Niccolò Trapani, Eddy Kouadio, Eman Kospo, Luca Montenegro e Riccardo Braschi. Molti di voi penseranno...e Fortini? C'è anche lui, ma ha già un anno di professionismo alle spalle, visto il prestito della passata stagione in Serie B con la Juve Stabia, e le sue chance di una permanenza, vista anche la situazione di Sottil, sono ormai altissime.