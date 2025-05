La storia di Bakambu, ambasciatore di gol: “Ci uccidono e nessuno ne parla”

MALLORCA, SPAIN - JANUARY 25: Cedric Bakambu of Real Betis celebrates scoring his team´s first goal during the LaLiga match between RCD Mallorca and Real Betis Balompie at Estadi de Son Moix on January 25, 2025 in Mallorca, Spain. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)

Il Betis è la squadra di Isco, di Antony e di Manuel Pellegrini. Profilo conosciuti a livello internazionale, ma in avanti la Fiorentina dovrà fare attenzione a Cedric Bakambu, il bomber di Conference League per gli andalusi. Con 7 reti in 11 gare è il vice-capocannoniere della competizione, nonchè unica vera opzione per Pellegrini come numero 9. Hernandez è il titolare in Liga, ma non è inserito nella lista Uefa. Quindi il congolese si è preso la scena nei turni precedenti. Bakambu ormai ha esperienza in Europa: qualcuno di voi se lo ricorderà al Villarreal, dove in 2 anni e mezzo di Liga ha segnato 31 reti. Poi il passaggio in Cina nel 2018, nel pieno della bolla calcistica di Pechino. La cifra è stata clamorosa, 75 milioni, di cui 41 sono andati al Villarreal, e la restante parte al governo cinese come tasse. Poi il ritorno in Europa con le maglie di Marsiglia, Olympiacos, Galatasaray e Betis.