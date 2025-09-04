VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Che fine ha fatto? Verdù, l’uomo del 1° posto diventato leggenda in Kings League

esclusive

Che fine ha fatto? Verdù, l’uomo del 1° posto diventato leggenda in Kings League

Ce lo ricordiamo per un singolo momento in viola, ma è uno dei pionieri del calcio 3.0 introdotto da Gerard Piqué. Oggi invece Verdù coltiva in prima persona il talento in Catalogna
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Verdù

"Salutate la capolista".Non bisogna essere troppo in là con l'età per ricordarsi l'ultima volta che lo stadio Franchi ha intonato questo ritornello: era il 4 ottobre 2015, alla settima giornata la Fiorentina batteva l'Atalanta in casa per 3-0 e il terzo gol lo aveva segnato Verdù su un assist visionario di Kalinic, di prima con l'esterno destro a scavalcare la difesa. Gol dello spagnolo con l'interno destro al volo, apoteosi, primato in classifica e scarica di foto con la mitica nonnina che cuce il terzo Scudetto sulla maglia viola. Erano i tempi di Paulo Sousa, e di un mercato invernale, quello che poi sarebbe stato condotto, che ha spento ogni sogno. Oggi è un altro presente, un'altra proprietà e un'altra Fiorentina, ma la nostra rubrica Meteore Viola ci permette di rituffarci nel passato e scoprire cosa fanno oggi i (mancati) protagonisti di allora. Joan Verdù Fernandez, classe 1983, è uno degli esempi più calzanti di quello che intendiamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA