Era uno dei periodi più bui della storia gigliata. La Fiorentina, dopo il fallimento, si trovò a dover affrontare l’inferno della C2, con una società da dover rifondare dalle fondamenta ed un nome che non era più il suo. LEGGI QUI. Quella Florentia Viola di inizio nuovo millennio, infatti, dovette ripartire da zero per cercare di riportare la Firenze calcistica dove meritava, e sicuramente non fu facile ma, anche grazie a qualche coniglio pescato fuori dal cilindro, i viola si ritrovarono subito a scalare la categoria in quel 2002-2003 trascorso nei bassifondi delle leghe calcistiche, ed il merito andò anche ad un originale protagonista di quella stagione: Ekye Bismark. Nella rubrica "Meteore Viola" di Violanews, oggi ripercorriamo la storia del centrocampista ghanese, giocatore che molti tifosi ricordano ancora con affetto, soprattutto per un celeberrimo gol.