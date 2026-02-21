Camarda segue le orme di Kean? Quante similitudini, predestinati a confronto

Uno ha segnato il primo gol di un giocatore nato nel nuovo millennio in Serie A, l'altro, nato otto anni più tardi e ancora minorenne prova a seguire le sue orme. Stiamo parlando, come avrete intuito, di Moise Kean e Francesco Camarda: classe 2000 il primo, 2008 il secondo. Andiamo a ripercorrere insieme le loro giovani carriere e soprattutto le incredibili coincidenze nei loro percorsi.