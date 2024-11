Brocchi a VN: “Adli e i prestiti? Non c’è solo il contratto. Ecco come andò a me”

8 febbraio 2006 ; per iniziare a parlare con Cristian Brocchi vogliamo partire proprio da quella data lì, da quel Fiorentina-Inter 2-1 che lo ha visto protagonista. Al Franchi si sfidano due delle squadre più in forma del campionato: la (prima) Fiorentina di Prandelli con 11 vittorie in casa nelle prime 12 partite (siamo alla 24esima giornata), e l'Inter di Mancini con una striscia di ben 11 vittorie nelle ultime 12 di campionato. Parliamo dell'Inter di Adriano, Figo, Veron, Samuel, Cordoba e Zanetti, solo per nominane alcuni. Prandelli schiera i suoi fiori all'occhiello: Toni, Bojinov, Pasqual, Kroldrup, Pazienza e al suo fianco, a centrocampo, proprio Cristian Brocchi. L'ex milanista porta, dopo solo 10 minuti, i viola avanti. Calcio d'angolo, palla respinta, c'è Brocchi al limite che prima di petto e poi di destro colpisce e inganna col rimbalzo Julio Cesar . La Fiorentina, poi, raddoppierà con la rete del neo-entrato Jimenez (gol al 60', entrato dopo 3 minuti) e sfiorerà anche più volte la rete del 3-0. Per i nerazzurri accorcerà le distanze Recoba direttamente da punizione a 3' dal termine. IL RICORDO DI VIOLANEWS DEL 2013

Insomma, un bel racconto, una bella storia, per una bella Fiorentina. Quell'anno (Calciopoli permettendo) chiuderà quarta in classifica dietro solo a Juventus, Milan e Inter. La sfida di domenica, 1 dicembre, tra Fiorentina e Inter regala, in qualche modo, simili sensazioni: due squadre in grande forma per una partita quasi da Scudetto. I nerazzurri sono secondi sia in Champions (con zero reti subite) che in campionato e la Fiorentina, ha i suoi stessi punti (28) e viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Ecco, allora quale momento migliore per Violanews.com per "disturbare" proprio Cristian Brocchi? A proposito di quella serata contro l'Inter, ci ha detto: