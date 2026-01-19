Rocco con Joe sorridono insieme
La partita in rima
Bologna-Fiorentina: dall’alto Rocco e Joe sorridono insieme
La loro viola è guarita e nessuno più teme
Contro il Bologna Mandragora è bello come il V Park
Dodò entusiasmante come una giornata al lunapark
Piccoli determinato come chi dalla Calabria in America vola
Fagioli delicato come una carezza a un giovane viola
Gudmundsson godurioso come la vittoria a Basilea
Parisi sorprendente come l'Italianica epopea
Gosens per la viola come Catherine per Rocco
Il pallonetto di Pongracic pomposo come il Barocco
Per Vanoli Comuzzo è come per Rocco la fisarmonica
L'orchestra quando c'è lui è sempre più sinfonica
Ndour un okey sempre più di moda
De Gea spettatore di una crisi ai titoli di coda
Una vittoria che unisce nel sorriso il patron a ogni gigliato
Ferita nel profondo la viola non ha mollato
Ha onorato la memoria di chi per lei ha dato tutto
Rialzandosi da un momento che per esser vero era troppo brutto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA