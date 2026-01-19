Viola News
Bologna-Fiorentina: dall'alto Rocco e Joe sorridono insieme

Il racconto in rima di Bologna-Fiorentina
Lorenzo Mazzanti

Rocco con Joe sorridono insieme

La loro viola è guarita e nessuno più teme

Contro il Bologna Mandragora è bello come il V Park

Dodò entusiasmante come una giornata al lunapark

Piccoli determinato come chi dalla Calabria in America vola

Fagioli delicato come una carezza a un giovane viola

Gudmundsson godurioso come la vittoria a Basilea

Parisi sorprendente come l'Italianica epopea

Gosens per la viola come Catherine per Rocco

Il pallonetto di Pongracic pomposo come il Barocco

Per Vanoli Comuzzo è come per Rocco la fisarmonica

L'orchestra quando c'è lui è sempre più sinfonica

Ndour un okey sempre più di moda

De Gea spettatore di una crisi ai titoli di coda

Una vittoria che unisce nel sorriso il patron a ogni gigliato

Ferita nel profondo la viola non ha mollato

Ha onorato la memoria di chi per lei ha dato tutto

Rialzandosi da un momento che per esser vero era troppo brutto.

