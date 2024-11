Bigica Jr a VN: “Rubino e io, viola veri. Al suo ritorno avevo gli occhi lucidi”

La Fiorentina sta stupendo tutti. Palladino ha trovato la quadra e, oltre ai risultati, sta lanciando anche alcuni giovani nel calcio dei grandi. Chi non si scorderà sicuramente la vittoria con il Genoa è Tommaso Rubino (QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO), prodotto del settore giovanile viola, che ha esordito ieri per la prima volta in Serie A. Classe 2006 nato a Firenze, Tommaso porta sulle spalle un cognome importante che con il mondo del calcio ha un legame forte. Suo padre, infatti, è Raffaele Rubino, storico ex attaccante fra le altre di Torino, Siena e Novara con 134 gol in carriera all'attivo, oggi osservatore viola. Per farci raccontare l'emozione del momento e qualche curiosità sul ragazzo, siamo andati a disturbare il cugino Niccolò Bigica, figlio (biologico e d'arte) di Emiliano Bigica, ex tecnico della Primavera gigliata e zio di Tommaso Rubino. Ecco le parole di Niccolò in esclusiva a ViolaNews: