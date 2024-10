Beltran e… un altro Cukaricki: in discesa, tutti i “Saints” aiutano

“Andèr a la bas, tot i sant i aiutèn”. Oppure anche "Para baixo, todos os Santos ajudam". Sono due versioni, una in dialetto modenese e una in lingua portoghese, rintracciabili su Internet, di un proverbio che in italiano si traduce "In discesa, tutti i Santi aiutano" . In soldoni vuol dire che lo scendere è sempre meno faticoso del salire e di questo viene dato il merito ai Santi, che nella credenza popolare, aiuterebbero chi scende.

I nuovi Santi

Non sappiamo se i Santi siano davvero in grado di aiutare le persone dall'alto, men che meno se lo facciano in salita o in discesa, ma sappiamo che i Saints, The New Saints, ovvero la squadra gallese avversaria stasera della Fiorentina, potranno aiutare Lucas Beltran a trovare le prime gioie stagionali in una partita che, almeno sulla carta, è appunto in discesa. Vale per Beltran come vale per Sottil e Ikoné, ai quali abbiamo dedicato un altro approfondimento.