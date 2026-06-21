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Beltran, 20 milioni e una minestra amara… Ridiamoci su!

Beltran, 20 milioni e una minestra amara… Ridiamoci su! - immagine 1
Lorenzo Castellani, il nostro vignettista, commenta così l'addio di Lucas Beltran
Redazione VN

Lorenzo Castellani, fumettista di fede viola, commenta con ironia l'addio di Lucas Beltran dalla Fiorentina. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.

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