Lorenzo Castellani, fumettista di fede viola, commenta con ironia l'addio di Lucas Beltran dalla Fiorentina. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.
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Beltran, 20 milioni e una minestra amara… Ridiamoci su!
Lorenzo Castellani, il nostro vignettista, commenta così l'addio di Lucas Beltran
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