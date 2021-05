La migliore qualità di Gattuso (che farà molto comodo alla Fiorentina)

Ringhio è abituato alle difficoltà: nello spogliatoio e in società. Ma non è mai affondato, tenendo sempre in pugno la squadra

Gattuso ha saputo andare oltre, tenendo insieme i cocci e trovando una via d'uscita. In campo e fuori. Gestendo anche situazioni che magari non competono ad un allenatore. E senza mai cercare alibi. Caratteristiche che sembrano fare molto comodo alla Fiorentina che, dopo anni deludenti, deve ricostruire una mentalità vincente. Una squadra che, forse, ha avuto troppo spesso la carota e a cui Ringhio non lesinerà il bastone, quando necessario. E anche la società, che in questi mesi non sempre è riuscita ad avere saldo il polso della situazione, potrebbe trarre giovamento dalla personalità di Gattuso. Anche se, scontato dirlo, non potrà certo fare tutto da solo.