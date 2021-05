Insieme a Gattuso arriva Mendes: una mano potente per il mercato

L'importante agente portoghese potrebbe infatti diventare una risorsa ulteriore pure per il club del presidente Commisso.

Alla base del rapporto professionale, c’è soprattutto la reciproca stima umana. Da una parte c’è Rino Gattuso, il nuovo allenatore della Fiorentina, e dall’altra Jorge Mendes, il super-procuratore titolare della Gestifute considerata una delle più grandi agenzie di giocatori al mondo. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione in merito all’approdo dell’allenatore Calabrese sulla panchina viola. Di certo è che adesso, si legge, la Fiorentina avrà un possibile alleato in più sul mercato: l’agente portoghese che dal 2010 al 2019 è stato eletto miglior procuratore dell’anno e nel 2020 miglior agente del secolo, per il primo ventennio del 2000.