Gattuso riparte da Vlahovic e… Callejon. Quale futuro per Ribery?

La Fiorentina è convinta che il giovane bomber rinnoverà il contratto

Redazione VN

Dopo aver smaltito la mancata qualificazione in Champions, Gattuso ha la scelto la Fiorentina. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico partenopeo prima di firmare non ha voluto neppure avere grandi informazioni su quelle che sono le idee di mercato della Fiorentina. Ha ritenuto sufficiente quello che gli ha garantito, nell’ultimo colloquio telefonico, il presidente Commisso. Calabrese come lui.

Garanzie - Gattuso nei primi contatti con i collaboratori del presidente non ha chiesto una rivoluzione totale. Ma è evidente che per tornare a posizionarsi nella parte sinistra della classifica la Fiorentina ha bisogno di inserire pedine importanti nel gruppo base. E soprattutto mantenere i propri gioielli. In questa direzione, Commisso ha garantito al suo nuovo allenatore che Vlahovic resterà. Con o senza l’allungamento del contratto. La società viole è infatti convinta che l’attaccante serbo rinnoverà per altri due anni l’accordo triplicando più o meno lo stipendio. L’unico ostacolo, al momento, riguarda il valore della clausola rescissoria.

Tempo di scelte e rilanci – Una delle prime decisioni, invece, che dovrà prendere Rino Gattuso riguarda il futuro di Franck Ribery. Il francese vuole restare e ha l’accordo verbale con la società per rinnovare di un anno il contratto con una netta riduzione d’ingaggio. Ma come hanno chiarito i collaboratori di Commisso al campione francese sarà il nuovo tecnico a decidere se trasformare questa intesa verbale in un contratto. Sempre in quest’ottica potrebbe esserci la conferma di Callejon. Giocatore stimato dallo Rino e che conosce bene i metodi di lavoro e il progetto tattico del nuovo tecnico. Altri due giocatori viola che potrebbero essere rilanciati dall'allenatore calabrese sono Castrovilli e Amrabat. Due centrocampisti che, un anno fa, lo stesso Gattuso ha cercato di portare a Napoli.