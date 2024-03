La colomba Vincenzo, il mini Falcao ricordando il passato

Vincenzo lievita come una colomba pasquale

Cari tifosi, seguivo lo Spezia di Italiano con grande gioia, penso di essermi perso solo le partite giocate in contemporanea con la Fiorentina. Una squadra sorprendente, con delle prestazioni da urlo, prendeva le squadre importanti per la giacchetta e le scaraventava in terra. Sognavo che Vincenzo potesse diventare un giorno il nostro allenatore, quando saltò la vicenda Gattuso e fu annunciato il suo ingaggio ero felice come un bambino. Sono trascorsi tre anni dalla sua investitura, Vincenzo è "lievitato come una colomba pasquale", non ha mai rinnegato il suo credo calcistico, lo ha leggermente modificato in base al materiale umano messo a disposizione e lui ha restituito alla Fiorentina un prestigio nazionale riportandola in Europa e disputando la finale di Conference. Il suo percorso di crescita prosegue per gradi, fuori Firenze è diventato un boccone prelibato per ogni club e adesso è giusto che alleni una squadra veramente forte. Mi auguro che potrà essere la nostra Fiorentina ma ho qualche dubbio. Ricordo con immenso piacere quei 17 gol segnati da Vlahovic. Il centravanti viola produceva sinfonia pura, non solo sotto porta ma con quei movimenti a centrocampo quando, spalle al portiere avversario riceveva palla e iniziava l'azione con aperture sulle fasce per poi andare a ricevere il cross dell'esterno di turno. Vincenzo è un lavoratore unico, 24h no stop, un martello pneumatico, una persona per bene, invece di metterlo sempre nella centrifuga delle critiche inutili perché non chiedete alla società di allestirgli una squadra forte da allenare? Sarebbe un beneficio per tutti ma vedo che è come parlare al muro. Basta che si liberi un buon allenatore come Sarri e siete tutti a pregare che venga qua, dimenticando cosa è successo tre anni fa. Sono veramente dispiaciuto per il mister Italiano, lo reputo il vero valore aggiunto della Fiorentina guidata da Rocco Commisso. Se dovesse lasciare la nostra Fiorentina, sicuramente non andrà alla Scafatese (club citato quotidianamente dal mio amico Mario Ciuffi).