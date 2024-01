Krastev cambia maglia: via dal Catanzaro, rimane in prestito in Serie B

Dimo Krastev e il Catanzaro, non è andata come doveva: l'ex Primavera bulgaro della Fiorentina cambia maglia e, secondo quanto raccolto da Violanews, si trasferisce sempre con la formula del prestito alla Feralpisalò, squadra che occupa la penultima posizione in classifica e ha bisogno di muovere qualche equilibrio per cercare di mantenere la categoria. Per Krastev con il Catanzaro solo due presenze in campionato e una in Coppa Italia.