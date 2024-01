Krastev non trova spazio a Catanzaro: potrebbe tornare a Firenze, per ora

Appena una presenza in Serie B in sei mesi, più un'altra in Coppa Italia. Questi i numeri della prima parte di stagione di Dimo Krastev al Catanzaro. Per questa ragione potrebbe concludersi anzitempo l'avventura del bulgaro in terra calabrese. Il difensore classe 2003, ex Primavera viola, ha giocato la miseria di 152' totali con la squadra di Vivarini. Di cui gli ultimi 62', partendo da titolare, contro la Reggiana nell'ultimo turno di campionato, a Santo Stefano. Secondo il Corriere dello Sport il club giallorosso pertanto avrebbe allacciato i contatti con la Fiorentina per farlo rientrare alla base, magari per ripartire in prestito verso un'altra destinazione.