Italiano da cacciare e Nzola bidone? La realtà è un’altra. E siamo solo all’inizio

Tante note positive — Un gran bel primo tempo. Una vittoria importante e poco importa se l’avversario era appunto il Cagliari ultimo in classifica. Quello che importa, oltre ai punti, è la qualità del gioco della Fiorentina, la ritrovata solidità difensiva, la crescita di alcuni giocatori. Ha segnato anche Nzola, chissà come rosicheranno oggi… Era chiaro che l’ex Spezia andava aspettato e non ha ancora fatto niente. Lui come Beltran sono a Firenze da due mesi appena. E’ chiaro che devono crescere, come dovrà crescere la Fiorentina, ma le cose buone e i miglioramenti si vedono e sono tattici e atletici, è cresciuta la squadra, sono cresciuti diversi singoli come Quarta e Duncan, stiamo piacevolmente scoprendo Kayode, siamo sempre più innamorati di Nico. E altri giocatori arriveranno come Maxime Lopez, Ikonè, Barak o Infantino, tutti appena intravisti. Segnerà anche Beltran, tempo al tempo. Intanto il giovane argentino rende fluida la manovra con i suoi movimenti e non è poco.

Insomma, in questo inizio stagione ci sono tante cose he dovrebbero far gioire e far dire che questa è una bella Fiorentina.

E quanti margini di miglioramento — Merito del grande lavoro di Italiano che deve ancora crescere e lo sa, ma pensa continuamente calcio, migliora e si migliora. Cerca e trova soluzioni alla faccia di chi lo battezza come talebano. Ma avete visto la posizione di Quarta? O quella di Parisi o degli esterni che entrano dentro il campo cercando la superiorità numerica, lasciando le corsie agli inserimenti dei compagni.

Solo a me questa squadra sembra più matura anche nella gestione delle situazioni? E’ vero che a Frosinone c’è stata una ricaduta, che certe gare vanno chiuse come fatto ieri, ma queste sette partite iniziali ci regalano tante cose buone. E lo ripeto, con tante possibilità di crescita in tutti i reparti e non solo in attacco. Nonostante la sfortuna di Dodò e la leggerezza colombiana di Mina che privano di due giocatori in difesa. E’ il momento della fiducia e del calore, la positività aiuta anche a fare ancora passi in avanti, a cercare miglioramenti continui, a cominciare dai cali nella ripresa sui quali mettere rimedio. Questa squadra deve sentire attorno tutto il suo Popolo Viola compatto che, immagino, oggi guarda la classifica soddisfatto e pensa già a domenica quando ci sarà da andare a Napoli. Quasi uno spareggio per il terzo posto, tanto per ribadire…

