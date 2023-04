Tante gare e tante vittorie, un inizio di 2023 ad alto livello per la Fiorentina

Il bilancio dei primi 100 giorni del 2023 è decisamente positivo per la Fiorentina scesa in campo già 21 volte in gare valide per competizioni ufficiali

I primi 100 giorni del 2023 per la Fiorentina sono stati pieni di gare e di vittorie come raramente è successo in passato all'inizio di un anno solare. I 13 successi e i 4 pareggi conseguiti nelle 21 partite ufficiali disputate ne sono una conferma, come le 33 reti segnate e le 16 subite. Da evidenziare il fatto che la squadra di Italiano dal 4 gennaio abbia giocato, in media, una partita ogni 4 giorni e mezzo. In queste prime 21 gare del 2023 sono stati 8 i clean sheet della squadra viola, che non è riuscita ad andare a segno solo 3 volte (di cui solo una, contro il Torino, al "Franchi"). A livello realizzativo dobbiamo sottolineare le 9 reti di Cabral e le 4 messe a segno da Gonzalez, Jovic e Saponara.