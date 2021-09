Italiano conquistador: Callejon e “l’Odrioz-ola” iberica per la Fiorentina

Odriozola è apparso deciso nell'individuare in Italiano il vero valore aggiunto della Fiorentina, con la decisiva influenza di Callejon

Idee chiare e tanta determinazione. Queste le sensazioni che ha lasciato la presentazione a stampa e tifosi di Alvaro Odriozola. Il terzino basco ha lasciato Madrid, sponda blanca, per la Fiorentina. Un trasferimento arrivato al termine di un anno di corteggiamento - ipse dixit. Due gli assi nella manica viola: Josè Callejon e Vincenzo Italiano. L'ex Napoli ha incitato il connazionale a scegliere Firenze. Un pressing rivelato dallo stesso classe '95, galvanizzato dalla possibilità di esprimersi al meglio nel 4-3-3. Magari proprio in una catena iberica al 100%, un binomio capace di garantire tecnica e spinta offensiva. Una soluzione che potrebbe giovare allo stesso Callejon, sul cui rilancio ha scommesso forte la Fiorentina. Tanto da non acquistare un altro esterno offensivo, come tutta la piazza, Italiano in testa, si aspettava.