In diecimila per ricordare Joe Barone. A momenti la manifestazione della Fiesole

Tra pochi minuti al via la manifestazione della Curva Fiesole in onore di Joe barone. Intanto sono circa diecimila le persone che hanno reso omaggio all'ex direttore generale viola

Una marea viola quella che oggi è entrata al Viola Park e che in queste ore continuerà ad arrivare a Bagno a Ripoli. Già intorno a mezzogiorno le persone che avevano reso omaggio a Joe Barone erano intorno alle 3000. Contando che la camera ardente chiuderà alle nove, la stima finale si aggirerà sulle diecimila persone. In questi minuti circa 200 tifosi sono entrati al Viola Park e si sono radunati all'ingresso dello stadio "Curva Fiesole". A momenti dovrebbero decidere come svolgere la manifestazione in onore dell'ex direttore generale e spostarsi verso la cappella dove è aperta la camera ardente. (IL VIDEO)