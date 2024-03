I tifosi della Curva Fiesole entrati al Viola Park per ricordare Joe Barone: ritrovo allo stadio Curva Fiesole per dare il via alla manifestazione

I tifosi della Curva Fiesole entrati al Viola Park per ricordare il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: ritrovo allo stadio Curva Fiesole per dare il via alla manifestazione