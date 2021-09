Il patto del Mate: l’anima latina e una Fiorentina tutta “da bere”

Nelle parole di Torreira e Martinez Quarta la conferma del giusto mix di ingredienti, per dare sapore alla Fiorentina di Italiano

Ci ha scherzato su la stessa Fiorentina, nel video con protagonisti i due Lucas: Torreira e Martinez Quarta. Accomunati dal nome, ma "divisi" dalla nazionalità. Il pretesto? Una sfida tra le differenti preparazioni, argentina e uruguaiana, del Mate. I due, alle prese con l'ormai nota bevanda sudamericana, hanno confermato una volta di più il clima di grande armonia che filtra all'esterno. "Un grande gruppo" - lo ha definito il difensore della Seleccion, al quale ha fatto eco l'ex Atletico: "Ho trovato un ambiente bellissimo e un gruppo fantastico che ha voglia di far divertire i tifosi". Ad assistere alla dimostrazione un divertito Nico Gonzalez, quanto mai in sintonia con la banda sudamericana che si sta amalgamando, in riva all'Arno.